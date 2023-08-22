23 августа на нескольких улицах Пензы отключат холодную воду

22.08.2023 | 15:33

В среду, 23 августа, жители нескольких улиц Пензы останутся без холодной воды. Приостановка подачи ресурса связана с подключением к сетям проложенного в ЦПКиО имени В. Г. Белинского водопровода.

Предполагается, что с 8:00 до 17:00 из кранов в домах горожан не упадет ни капли.

Отключение затронет следующие адреса:

- Лермонтова, 21, 28, 13, 12, 26а, 3, 12, 14;

- Красная, 23, 24а, 26, 29, 31, 33, 32, 38, 45, 49, 49а, 51а, 65, 67, 69, 71;

- Володарского, 2-22, 8, 6, 5, 7, 9, 11, 12а, 23;

- Кирова, 1, 3, 5 (до здания Законодательного собрания Пензенской области);

- Московская, 2-34 (от Карла Маркса до Кураева);

- Ключевского, 58-78;

- Кураева, 4-51;

- Захарова;

- Революционная, 15-39;

- Ставского, 4, 6, 9, 11, 13, 29;

- Станиславского, 1-18;

- Карла Маркса, 1, 3, 7а, 11, 15, 17, 26, 16, 10, 8, 4, 6, 12, 28Б, 28, 30, 32, 13, 7, 5;

- Маршала Крылова, 5, 6, 7;

- улицы Гражданская, Ново-Гражданская, Ключевая, Шевченко;

- улица Белинского (административные здания).

«На период отсутствия ресурса будет организован подвоз технической воды в социально значимые объекты и по заявкам управляющих компаний. После включения водоснабжения потребуется время на заполнение распределительной сети ресурсом, поэтому в первые часы напор воды может быть снижен», - предупредили в пресс-службе городской администрации