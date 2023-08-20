Чаще всего мошенники атакуют определенные категории пензенцев

20.08.2023 | 16:35

Чаще всего случаи мошенничества, совершенные в регионе с помощью телефонной связи и ИТ-технологий, регистрируют в Пензе, Пензенском районе и Заречном.

Об этом сообщили в министерстве общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей области.

Всего доля мошенничества такого типа составляет 74,6% от общего количества.

Чтобы защититься, правоохранители советуют проявлять особую бдительности при покупках в интернете, общении на сайтах знакомств. Нельзя передавать персональные данные посторонним лицам, в том числе тем, кто представляется сотрудниками УМВД, ФСБ, прокуратуры, следственного комитета и так далее.

Особенно распространена сейчас схема, при которой аферисты просят перевести деньги на так называемый безопасный счет. Жители области теряют миллионы рублей, доверяясь мошенникам.

Так, 56-летняя жительница Пензы послушалась лжеработника Центрального банка, поверив, что злоумышленники пытаются войти в ее личный кабинет, отправилась в финансовое учреждение, сняла 1,4 млн рублей и перевела их на «безопасный счет».

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, полиция принимает меры по установлению лиц, причастных к этому преступлению.