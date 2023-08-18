Сетевое издание|18+|Пятница|18 авг 2023|15:53
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+33oC
+34oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+31oC
+32oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

ЖК «Парк Рояль»: гармоничный проект в Арбекове

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Жилой комплекс «Парк Рояль» - удивительно гармоничный проект.

Дом расположен в активном, современном Арбекове с развитой инфраструктурой и в то же время в некотором отдалении от шумных магистралей - проспектов Победы и Строителей. До каждого из них можно дойти пешком за 6-7 минут.

Во дворе есть игровые площадки для малышей, дорожки и навесы. На террасах, расположенных на уровне седьмого этажа, – пространства для спорта, игр и отдыха жителей.

Холлы будут выполнены по индивидуальному дизайнерскому проекту, наполнены светом, свежестью и музыкой. Даже названия подъездов оформлены не только цифрами, но и нотами.

Узнать о проекте больше можно по номеру 28-28-20 (или *2820, звонок с мобильного бесплатный).

Застройщик – ООО «СЗ «Парк Рояль». Проектные декларации - на сайте https://наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте