ЖК «Парк Рояль»: гармоничный проект в Арбекове

18.08.2023 | 14:23

Жилой комплекс «Парк Рояль» - удивительно гармоничный проект.

Дом расположен в активном, современном Арбекове с развитой инфраструктурой и в то же время в некотором отдалении от шумных магистралей - проспектов Победы и Строителей. До каждого из них можно дойти пешком за 6-7 минут.

Во дворе есть игровые площадки для малышей, дорожки и навесы. На террасах, расположенных на уровне седьмого этажа, – пространства для спорта, игр и отдыха жителей.

Холлы будут выполнены по индивидуальному дизайнерскому проекту, наполнены светом, свежестью и музыкой. Даже названия подъездов оформлены не только цифрами, но и нотами.

Узнать о проекте больше можно по номеру 28-28-20 (или *2820, звонок с мобильного бесплатный).

Застройщик – ООО «СЗ «Парк Рояль». Проектные декларации - на сайте https://наш.дом.рф.

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