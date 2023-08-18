ЖК «Парк Рояль»: гармоничный проект в Арбекове

Жилой комплекс «Парк Рояль» - удивительно гармоничный проект.
Дом расположен в активном, современном Арбекове с развитой инфраструктурой и в то же время в некотором отдалении от шумных магистралей - проспектов Победы и Строителей. До каждого из них можно дойти пешком за 6-7 минут.
Во дворе есть игровые площадки для малышей, дорожки и навесы. На террасах, расположенных на уровне седьмого этажа, – пространства для спорта, игр и отдыха жителей.
Холлы будут выполнены по индивидуальному дизайнерскому проекту, наполнены светом, свежестью и музыкой. Даже названия подъездов оформлены не только цифрами, но и нотами.
Узнать о проекте больше можно по номеру 28-28-20 (или *2820, звонок с мобильного бесплатный).
Застройщик – ООО «СЗ «Парк Рояль». Проектные декларации - на сайте https://наш.дом.рф.
Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.
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