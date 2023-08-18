В некоторых домах Пензы вода появится ближе к вечеру

18.08.2023 | 13:05

Пензенцы продолжают ждать возвращения воды, которую отключили во многих районах города 17 августа. Ресурс обещали вернуть в 8:00 18-го числа, но появилась вода не у всех.

Жители Арбекова поделились своим возмущением в сети. «Проспект Строителей, напротив ТЦ «Олимп» - воды никакой нет», «На сутки было предупреждение, но не на двое суток», «Жара на улице +32, что за беспредел?», «Ни умыться, ни детей помыть, посуда грязная, еще плюс духота. Почему у нас в Пензе все всегда через одно место?», «В 12:20 никакой воды нет в Арбекове (Бородина). Система заполняется уже в течение 6 часов - это нормально?» - оставляют комментарии разгневанные пензенцы.

Ранее в городской администрации заверили, что ремонт на насосной станции «Сурский водозабор» и распределительной сети водопровода завершен. «Насосные станции запущены в 6:20 и работают в штатном режиме. В настоящее время идет постепенное заполнение городской системы водоснабжения и выход на нормативные параметры давления», - сообщили в мэрии.

В аварийной службе горожанам отвечают, что на восстановление подачи воды нужно время, и обещают подачу после обеда.

Как пояснили корреспонденту сетевого издания «ПензаИнформ» в Единой дежурно-диспетчерской службе г. Пензы, проблема возникла из-за скопления воздуха в системе. Трасса медленно заполняется водой, пробиваются пробки. В некоторых домах ресурс уже появился, в остальные он должен вернуться до вечера.