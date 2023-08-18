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Общество

Пензенцам обещают возвращение воды в дома в ближайшие часы

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8:00 пятницы, 18 августа, минуло уже несколько часов назад, но вода после суточного отключения вернулась не во все дома Пензы.

В городской администрации заверили, что ремонт на насосной станции «Сурский водозабор» и распределительной сети водопровода завершен.

«Насосные станции запущены в 6:20 и работают в штатном режиме. В настоящее время идет постепенное заполнение городской системы водоснабжения и выход на нормативные параметры давления», - сообщили в мэрии.

Так как протяженность распределительной сети составляет 860 км, система будет заполняться несколько часов. Кроме того, напор в первое время может оказаться снижен.

«В случае возникновения вопросов, связанных с восстановлением подачи водоснабжения, необходимо обратиться в свою управляющую компанию, в Горводоканал (тел. 32-13-50) или управление по делам ГОЧС (тел. 63-10-05)», - добавили в мэрии.

Ранее сообщалось, что отключение холодного водоснабжения связано с необходимостью ремонта запорной арматуры.

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