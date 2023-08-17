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Общество

Создание развязки у Бакунинского моста откладывается

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В этом году не смогут начать работы по созданию развязки в районе Бакунинского моста. Проекту не удалось получить финансирование.

Место в районе улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка печально известно своими заторами и регулярно застревающими фурами. Сейчас высота тоннелей под железнодорожными путями - не более 3,5 метра, а ширина - до 10 метров. Узкие проколы - причина транспортного коллапса.

Их планировали расширить. Стоимость работ оценивали в сумму свыше 1,5 млрд рублей.

Чтобы получить деньги, власти подали заявку на конкурс по предоставлению федеральных бюджетных кредитов.

«Каково заключение? Каков следующий этап на пути к реконструкции?» - поинтересовался у сетевого издания «ПензаИнформ» горожанин.

На его вопрос ответили в администрации Пензы.

«Заявка на участие объекта «Автомобильная дорога в районе ул. Ерик, Транспортная, Горбатов пер. (г. Пенза)» в конкурсном отборе инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются специальные казначейские кредиты, предоставляемые Федеральным казначейством, не прошла отбор», - пояснили в мэрии.

Поэтому сроки реконструкции на данный момент не определены.

Ранее о готовности начать в 2023 году активную работу на объекте в случае получения финансирования говорил министр строительства и дорожного хозяйства области Александр Гришаев.

«Там серьезный железнодорожный узел, придется вмешиваться в расписание железнодорожных маршрутов, но с железной дорогой все вопросы решены, согласованы, поэтому мы ждем итогов конкурса», - объяснял он.

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