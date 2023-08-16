За граффити на стенах подъездов и засор канализации заплатят виновники

16.08.2023 | 07:58

Платить за порчу общего имущества в многоквартирных домах, коттеджных поселках и комплексах апартаментов будут виновники. На данный момент расходы несут управляющие компании. Но с 1 октября вступят в силу поправки в Гражданский кодекс РФ.

Как сообщают «Известия», новая статья 259.4 предусматривает, что собственник жилья, «в результате действий или бездействия которого возникают дополнительные расходы и издержки по содержанию и сохранению общего имущества, обязан их покрывать».

По словам юриста, председателя подкомитета Торгово-промышленной палаты по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Сусаны Киракосян, к примеру, расходы на ремонт придется возместить, если засорился мусоропровод, на стене подъезда появилось граффити, испортили кнопки в лифте или засорилась канализация из-за того, что жильцы бросают мусор в унитаз или раковину.

Директор некоммерческого партнерства «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая добавила: если собственники квартир не участвовали в общем собрании или голосовали против текущего ремонта коммунальных сетей, им придется возмещать издержки, связанные с авариями.

В поисках злоумышленников помогут видеокамеры в подъездах, экспертные заключения специалистов, а также свидетельства других жильцов при возникновении аварий и неполадок, считает юрист, основатель и руководитель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.