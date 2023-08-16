Сетевое издание|18+|Среда|16 авг 2023|09:02
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

За граффити на стенах подъездов и засор канализации заплатят виновники

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Платить за порчу общего имущества в многоквартирных домах, коттеджных поселках и комплексах апартаментов будут виновники. На данный момент расходы несут управляющие компании. Но с 1 октября вступят в силу поправки в Гражданский кодекс РФ.

Как сообщают «Известия», новая статья 259.4 предусматривает, что собственник жилья, «в результате действий или бездействия которого возникают дополнительные расходы и издержки по содержанию и сохранению общего имущества, обязан их покрывать».

По словам юриста, председателя подкомитета Торгово-промышленной палаты по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Сусаны Киракосян, к примеру, расходы на ремонт придется возместить, если засорился мусоропровод, на стене подъезда появилось граффити, испортили кнопки в лифте или засорилась канализация из-за того, что жильцы бросают мусор в унитаз или раковину.

Директор некоммерческого партнерства «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая добавила: если собственники квартир не участвовали в общем собрании или голосовали против текущего ремонта коммунальных сетей, им придется возмещать издержки, связанные с авариями.

В поисках злоумышленников помогут видеокамеры в подъездах, экспертные заключения специалистов, а также свидетельства других жильцов при возникновении аварий и неполадок, считает юрист, основатель и руководитель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте