Погода в выходные: жара до +33, есть вероятность грозы и дождя

12.08.2023 | 09:09

В выходные дни в Пензенской области температура воздуха продолжит держаться на высоких значениях.

В субботу, 12 августа, ожидается малооблачная погода, умеренный ветер будет дуть с юго-востока.

Главное региональное управления МЧС предупреждает: жара достигнет +30…+33 градуса, днем местами воозможна гроза.

Во всех районах, кроме одного, наблюдается IV класс пожарной опасности лесов (в Пензенском - III класс).

По данным gismeteo.ru, в ночь на воскресенье, 13 августа, термометр покажет +22…+23 градуса, днем +26…+27. В этот день прогнозируется облачная погода, вечером вероятен небольшой дождь.