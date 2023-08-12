Назван продукт, которым легче всего отравиться в жару

12.08.2023 | 15:10

Врач-инфекционист, заведующая гепатологическим отделением КДЦ МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Иветта Горшкова назвала один из самых опасных с точки зрения возможного отравления (особенно в знойную погоду) продуктов.

«Шаурма - это очень опасный продукт. Не важно, когда вы ее едите - зимой или летом, но в жару риск возрастает», - заявила она «Газете.Ru».

По ее словам, к тяжелому отравлению может привести любой фактор: высокая температура воздуха, неправильное хранение ингредиентов, приготовление уже заведомо испорченного продукта, обсемененного бактериями, а также нарушения в технологическом процессе или немытые руки повара.

Горшкова посоветовала покупать шаурму только в проверенных местах, где строго соблюдаются все технологии приготовления.

Кроме шаурмы, опасность таят в себе яйца, мясные и молочные продукты, а также приготовленные из них блюда. Хранить их нужно исключительно в холодильнике, так как именно белок является питательной средой для различных бактерий.

В июне в городе Братске Иркутской области шаурмой отравились 62 человека. 29 из них, в том числе пять детей, были госпитализированы с диагнозом «острая кишечная инфекция». На владельца кафе завели уголовное дело.

После этого пензенским бизнесменам напомнили, что при приготовлении шаурмы, роллов и другого фастфуда необходимо строжайшим образом соблюдать санитарные нормы и правила. В частности, для шаурмы полуфабрикаты должны заготавливаться в стационарных предприятиях общепита. Павильон должен быть подключен к сетям сетям водопровода и канализации (не обязательно централизованным), в нем должно быть холодильное оборудование. Жарить шаурму нужно непосредственно перед продажей. А посуда и столовые приборы должны быть одноразовыми.