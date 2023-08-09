Десятки домов в микрорайоне ГПЗ остались без горячей воды

09.08.2023 | 15:01

В среду, 9 августа, без горячего водоснабжения остались десятки домов в микрорайоне ГПЗ-24. Причина - авария на сетях.

Об этом сообщили в Управлении ЖКХ г. Пензы.

Воду отключили в 14:00 и планируют вернуть в 22:00.

Подачи нет в дома № 2, 4а, 5, 5а, 5в, 5г, 5д, 5е, 5л, 5м, 5н, 5о, 5п, 5р, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 17а, 19, 19Б, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49 на улице Антонова.

Также ресурс отсутствует в детском саду № 5 «Умка» (Антонова, 13), в 1-м корпусе школы № 77 (Антонова, 27а), ФОК «Олимпийский».