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Общество

В связи с жарой «РКС-Пенза» усилит контроль качества питьевой воды

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Для Пензы, как и в целом для региона, периодом массового цветения водоемов является середина июля - середина августа. За временем бурного развития планктона всегда следует время его отмирания. Сейчас установилась жаркая погода, что не может не сказаться на интенсивности цветения водохранилища и изменении органолептических свойств воды.

Горводоканал готов к такому развитию ситуации и уже сейчас принял ряд мер по недопущению подачи населению питьевой воды несоответствующего качества.

Так, с середины июня был усилен лабораторный контроль качества питьевой воды на всех стадиях очистки, а также перед подачей воды в разводящую сеть и непосредственно в местах водозабора.

В случае прихода на сооружения аномального количества планктона будет уменьшен фильтроцикл, то есть увеличена частота промывок скорых фильтров очистных сооружений водопровода, а также сброса осадочного слоя отстойников. Данная мера поможет снизить вероятность ухудшения органолептических свойств питьевой воды.

При превышении предельных содержаний планктона будут запущены в работу барабанные микрофильтры. Использование данных устройств позволит снизить количество планктона, приходящего на очистные сооружения водопровода, практически вдвое.

Специалистами «РКС-Пенза» на постоянной основе производится пробное коагулирование, на основании которого возможно оперативное регулировать дозы реагентов. В настоящее время на сооружениях водоподготовки имеется достаточный запас реагентов для обеспечения водоснабжения города при повышенных дозах.

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