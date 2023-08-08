Погода во вторник: жара не желает сдавать позиции

Во вторник, 8 августа, в Пензенской области по-прежнему сохраняется желтый уровень погодной опасности.
Как сообщили в главном региональном управлении МЧС, днем в большинстве районов температура воздуха составит +30…+32 градуса.
В пяти муниципальных образованиях - Пачелмском, Белинском, Городищенском, Кузнецком районах и городе Кузнецке - объявлен IV класс пожарной опасности.
По данным гидрометцентра, прогнозируется переменная облачность. Слабый ветер будет дуть с северо-востока.
Существенных осадков не ожидается.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀