Погода во вторник: жара не желает сдавать позиции

08.08.2023 | 07:41

Во вторник, 8 августа, в Пензенской области по-прежнему сохраняется желтый уровень погодной опасности.

Как сообщили в главном региональном управлении МЧС, днем в большинстве районов температура воздуха составит +30…+32 градуса.

В пяти муниципальных образованиях - Пачелмском, Белинском, Городищенском, Кузнецком районах и городе Кузнецке - объявлен IV класс пожарной опасности.

По данным гидрометцентра, прогнозируется переменная облачность. Слабый ветер будет дуть с северо-востока.

Существенных осадков не ожидается.