В Роскачестве объяснили пензенцам, как заплатить меньше за ЖКУ

06.08.2023 | 11:50

Многие жители Пензенской области жалуются на длительное отключение электричества, ржавую холодную воду, текущую из крана, или же горячую ненадлежащей температуры.

Как объяснили в Роскачестве, все это - причины для перерасчета за ЖКУ.

Отключение горячей или холодной воды может длиться не дольше 4 часов за один раз или 8 часов за месяц. Если эти нормы превышены, то оплата за каждый дополнительный час без ресурса снижается на 0,15% от месячного расчета.

«Это не касается аварий, их могут устранять до 24 часов (для горячей воды). Также не получится вернуть деньги за время ежегодного отключения горячей воды на 2 недели для ремонта систем снабжения», - предупредили эксперты.

Потребитель не должен платить за горячую воду, если ее температура ниже 60 градусов. Однако для перерасчета потребуются испытания, которые заказываются у поставщика услуги.

Неприятный запах или желтый цвет воды также являются причиной для того, чтобы не полностью оплачивать ресурс. При этом экспертизу должна организовать ресурсоснабжающая компания.

Плату за электроэнергию пересчитывают при условии:

- отключения на 2 часа, если у дома два независимых источника питания;

- отключения на 24 часа, если у дома один источник питания.

Чтобы зафиксировать факт некачественной услуги, необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании и составить соответствующий акт.

«Убедитесь, что ваше сообщение зафиксировали. Для этого узнайте у сотрудника УО его имя, а также номер и время регистрации обращения», - посоветовали эксперты.

Если сотрудники управляющей компании не спешат приезжать, то предлагается действовать самому: составить акт в свободной форме вместе с председателем совета дома и двумя соседями. Затем претензия направляется руководству УК.