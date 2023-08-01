«Нужно быть немного психологом»: один день из жизни инкассатора

01.08.2023 | 09:00

В преддверии Всероссийского дня инкассатора, который отмечается 1 августа, сетевое издание «ПензаИнформ» пообщалось с одним из представителей этой профессии.

Героем материала стал старший водитель-инкассатор по доставке банковских ценностей и корреспонденции Пензенского отделения Сбербанка Андрей Сергеев.

Андрей Иванович пришел на работу около 16 лет назад, после службы в милиции. 5 лет он трудился в Кузнецке, затем перевелся в Пензу, куда переехал вместе с семьей.

По его словам, профессия инкассатора приучает к порядку, укрепляет в человеке такие качества характера, как ответственность, пунктуальность, самодисциплина, внимательность.

«Иногда нужно даже быть немного психологом, ведь порой встречаются неадекватные люди. Надо уметь грамотно оценивать обстановку, сглаживать конфликтные ситуации», - отметил Андрей Сергеев.

Первым пунктом его трудового дня является медосмотр, после которого выдается служебный автомобиль, предварительно проверенный и выпущенный на линию механиком.

«По прибытии в банк проходим инструктаж у руководителя, получаем имущество для работы, вооружаемся под контролем дежурного инкассатора, который следит за всеми манипуляциями с оружием.

Потом получаем задание на маршрут, банковские ценности, наличность на доставку и отправляемся в первый заезд - инкассируем наши филиалы», - пояснил Андрей Сергеев.

Он подчеркнул, что для каждой точки предусмотрено определенное время - опаздывать нельзя.

«К обеду приезжаем в банк, сдаем ценности, отдыхаем, обедаем и затем отправляемся во второй заезд - инкассируем клиентов. К вечеру сдаем все в кассу пересчета, разоружаемся, принимаем душ, ставим машину в гараж - и домой», - закончил описание инкассатор.

Но не все будни похожи друг на друга. В практике был и нестандартный случай.

14 мая 2008 года Андрей Сергеев в составе бригады из трех человек, выполнив рабочее задание, ехал в банк в Кузнецке. В тот день его дочери исполнялось 4 года, но празднование пришлось немного отложить: помощь потребовалась чужим детям.

На ул. Молодой Гвардии, 125, загорелась квартира на 4-м этаже, на балкон вышли двое плачущих ребят, которые были дома одни.

«Мы проезжали мимо пустые, после доставки. Сообщили дежурному о ЧП, согласовали задержку и отправились на выручку. Водитель остался в машине», - вспомнил Андрей Иванович.

Инкассаторы вскрыли запертую дверь, пробрались на балкон через клубы дыма и вынесли на руках испуганных детей, закрывая их своей одеждой.

К этому времени на место прибыли пожарные и медики. Ребят передали докторам, и инкассаторы продолжили свой путь по маршруту. День рождения дочери потом, конечно, отметили.

Позднее героев наградили медалями «За спасение погибавших».

Несмотря на опасность, с которой сопряжена профессия инкассатора, Андрей Сергеев не пожалел, что выбрал этот путь. Он поздравил коллег с предстоящим праздником и пожелал всем здоровья.