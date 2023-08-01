Сетевое издание|18+|Вторник|1 авг 2023|12:28
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Крупнейшее в ПФО овощеводческое хозяйство приступило к уборочной

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Агрофирма «Раздолье», обеспечивающая овощами жителей Пензенской области и соседних регионов, приступила к уборочной. От того, насколько богатым будет урожай, зависит продовольственная безопасность населения.

Задачу отчитываться о том, как идет кампания, поставил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Делайте сводку ежедневно, чтобы я видел ход процесса», - нацелил глава региона на совещании в правительстве.

Он предупредил, что во время рабочих поездок по районам будет заезжать на сельхозпредприятия, чтобы лично оценить ситуацию.

Поля «Раздолья» находятся в Пензенском районе. В нынешнем году аграрии рассчитывают на высокую урожайность по овощной группе: картошке, капусте, свекле. Это то, что входит в так называемый борщевой набор.

«Уборку картофеля в нынешнем году удалось начать раньше срока. Мы использовали ранние сорта, усовершенствовали технологию возделывания, вводим современные инновации каждый год», - пояснил руководитель «Раздолья» Евгений Осьминин.

Свежий картофель и капуста уже поступили на прилавки магазинов, в том числе региональной сети «Караван» и «Скидкино». Обычно в это время сети реализуют овощи из южных регионов России. Применение новых технологий позволило доставлять продукцию с пензенских полей, что сыграло положительную роль для покупателей. По данным Пензастата, индекс потребительских цен на продовольственные товары в регионе сейчас ниже, чем в прошлом году.

Помимо овощной группы, в «Раздолье» убирают зерновые культуры. По озимым ожидают новый рекорд. На данный момент урожайность составляет 50 центнеров с гектара.

Агрофирма «Раздолье» работает для жителей Пензенской области с 2013-го. В прошлом году компания увеличила посевные площади на 54%. В инфраструктуру входит уникальный завод по производству крахмала, рассчитанный на переработку 100 тонн картофеля в сутки. Кроме того, на территории построены овощехранилища, в которых продукция сохраняет свежесть круглый год. Здесь же овощи фасуют и доставляют на прилавки магазинов.

Продукцию агрофирмы «Раздолье» можно не только приобрести в магазинах «Караван» и «Скидкино», но и заказать на дом через сервис электронной доставки «Торнадо».

Реклама. Заказчик - ООО «Торнадо».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте