Крупнейшее в ПФО овощеводческое хозяйство приступило к уборочной

01.08.2023 | 10:26

Агрофирма «Раздолье», обеспечивающая овощами жителей Пензенской области и соседних регионов, приступила к уборочной. От того, насколько богатым будет урожай, зависит продовольственная безопасность населения.

Задачу отчитываться о том, как идет кампания, поставил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Делайте сводку ежедневно, чтобы я видел ход процесса», - нацелил глава региона на совещании в правительстве.

Он предупредил, что во время рабочих поездок по районам будет заезжать на сельхозпредприятия, чтобы лично оценить ситуацию.

Поля «Раздолья» находятся в Пензенском районе. В нынешнем году аграрии рассчитывают на высокую урожайность по овощной группе: картошке, капусте, свекле. Это то, что входит в так называемый борщевой набор.

«Уборку картофеля в нынешнем году удалось начать раньше срока. Мы использовали ранние сорта, усовершенствовали технологию возделывания, вводим современные инновации каждый год», - пояснил руководитель «Раздолья» Евгений Осьминин.

Свежий картофель и капуста уже поступили на прилавки магазинов, в том числе региональной сети «Караван» и «Скидкино». Обычно в это время сети реализуют овощи из южных регионов России. Применение новых технологий позволило доставлять продукцию с пензенских полей, что сыграло положительную роль для покупателей. По данным Пензастата, индекс потребительских цен на продовольственные товары в регионе сейчас ниже, чем в прошлом году.

Помимо овощной группы, в «Раздолье» убирают зерновые культуры. По озимым ожидают новый рекорд. На данный момент урожайность составляет 50 центнеров с гектара.

Агрофирма «Раздолье» работает для жителей Пензенской области с 2013-го. В прошлом году компания увеличила посевные площади на 54%. В инфраструктуру входит уникальный завод по производству крахмала, рассчитанный на переработку 100 тонн картофеля в сутки. Кроме того, на территории построены овощехранилища, в которых продукция сохраняет свежесть круглый год. Здесь же овощи фасуют и доставляют на прилавки магазинов.

Продукцию агрофирмы «Раздолье» можно не только приобрести в магазинах «Караван» и «Скидкино», но и заказать на дом через сервис электронной доставки «Торнадо».

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