Губернатор посетил Никольск и пообещал привести город в порядок

Во вторник, 1 августа, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил Никольский район, где 29 июля пронесся разрушительный ураган.
Устранять последствия разгула стихии никольчанам помогают спасатели из Городищенского, Кузнецкого районов и Пензы.
Глава региона лично оценил масштаб повреждений и поговорил с местными жителями.
«Рассказывая об ущербе, который нанесен их домам, люди едва сдерживают слезы. Понимаю их, но стихии нам неподвластны. В наших силах только быстрее устранить все последствия непогоды», - отметил Олег Мельниченко.
По его словам, работы по возвращению электричества и газа в дома выполнены на 97%. Вопрос должны полностью закрыть до конца дня.
«По домам, у которых от ветра сорвало крыши, работы начнутся в ближайшее время. Средства из резервного фонда выделим, никаких проволочек не допустим. Поврежденные соцобъекты, в частности школы, также приведем в порядок», - пообещал губернатор.
Школами займутся в первую очередь - 1 Сентября не за горами. Что касается детских садов, то там, по словам главы района Людмилы Лининой, разрушения небольшие - крыши местами, по несколько листов.
«Я продолжу контролировать вопрос, оперативно будем решать все возникающие проблемы. Никого в беде не бросим», - подчеркнул Олег Мельниченко.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀