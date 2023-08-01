Губернатор посетил Никольск и пообещал привести город в порядок

01.08.2023 | 16:05

Во вторник, 1 августа, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил Никольский район, где 29 июля пронесся разрушительный ураган.

Устранять последствия разгула стихии никольчанам помогают спасатели из Городищенского, Кузнецкого районов и Пензы.

Глава региона лично оценил масштаб повреждений и поговорил с местными жителями.

«Рассказывая об ущербе, который нанесен их домам, люди едва сдерживают слезы. Понимаю их, но стихии нам неподвластны. В наших силах только быстрее устранить все последствия непогоды», - отметил Олег Мельниченко.

По его словам, работы по возвращению электричества и газа в дома выполнены на 97%. Вопрос должны полностью закрыть до конца дня.

«По домам, у которых от ветра сорвало крыши, работы начнутся в ближайшее время. Средства из резервного фонда выделим, никаких проволочек не допустим. Поврежденные соцобъекты, в частности школы, также приведем в порядок», - пообещал губернатор.

Школами займутся в первую очередь - 1 Сентября не за горами. Что касается детских садов, то там, по словам главы района Людмилы Лининой, разрушения небольшие - крыши местами, по несколько листов.

«Я продолжу контролировать вопрос, оперативно будем решать все возникающие проблемы. Никого в беде не бросим», - подчеркнул Олег Мельниченко.