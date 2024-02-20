На базе отдыха в Золотаревке произошел пожар на конюшне

20.02.2024 | 09:35

В понедельник, 19 февраля, в рабочем поселке Золотаревка Пензенского района произошел пожар.

Сообщение о возгорании деревянной надворной постройки на улице Сурской поступило в 11:13. На тушение огня прибыли 23 человека личного состава, привлекалось 7 единиц техники.

Строение сгорело внутри на площади 100 кв. м. Огонь уничтожил на нем кровлю на площади 300 кв. м.

«Наиболее вероятная причина воспламенения - нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Редакции сетевого издания «ПензаИнформ» из собственных источников стало известно, что сгорела конюшня на базе отдыха. Работники успели вывести всех лошадей до приезда пожарных.

Ни люди, ни животные при пожаре не пострадали.