Изменения в законах в августе: повышение пенсий, новые повестки

31.07.2023 | 14:56

В августе в России в силу вступят несколько законов. Так, проиндексируют пенсии некоторым категориям граждан, в стране появится новая валюта, а билеты в музеи будут выглядеть по-другому.

С 1-го числа пересчитают пенсии работающих пенсионеров. Увеличат выплаты тем, кто трудился в прошлом году и за кого работодатель вносил страховые взносы.

Индексация произойдет автоматические исходя из той суммы, которая поступила в пенсионную систему. Право на нее имеют все пенсионеры, вне зависимости от того, сколько они проработали в 2022-м: месяц или полный год.

Размер надбавки зависит как от периода, который человек работал в прошлом году, так и от суммы взносов, пишет «Парламентская газета».

С 1 августа вступит в силу закон, утверждающий новую форму повестки. Извещения о явке в военкомат будут похожи на те, что приходят срочникам. Отличие заключается в шапке документа: у повестки по мобилизации там поместят конкретную дату и время, в которые нужно прийти в комиссариат, и номер указа об объявлении мобилизации.

Требование о явке продублируют в электронной повестке, которую разместят в едином реестре (запустят 1 октября) и личном кабинете на портале госуслуг.

Проигнорировавших уведомление ждут ограничения: запрет на использование транспортных средств, оформление кредитов и ИП, регистрацию сделок с недвижимостью.

1 августа в стране появится третья национальная валюта - цифровой рубль. Это безналичные денежные средства, которые будут храниться в цифровых кошельках на специальной платформе. Их можно использовать для переводов, оплаты товаров и услуг, дарить, оставлять в качестве наследства.

Судимым гражданам запретят работать таксистами. Шоферы должны предоставить работодателям справку об отсутствии судимости до 31 августа. Если они не сделают этого, то их уволят.

«Если выяснится, что водитель стал фигурантом дела по тяжким и особо тяжким статьям, включая убийство, грабеж, разбой, изнасилование и терроризм, то работодатель должен будет отстранить сотрудника от работы на весь период уголовного производства», - отмечает «Парламентская газета».

С 31 августа билеты в музеи станут выглядеть по-другому. На них укажут наименование товара или услуги, фамилию, имя и отчество продавца-кассира, QR-код для проверки на подлинность, ссылку на официальный сайт Федеральной налоговой службы, ИНН продавца, дату и другие данные.

Пока в музеях продают билеты, форма которых была утверждена в 2008 году.