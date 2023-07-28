ЖК «Созвездие» создается для людей, которые чувствуют красоту

28.07.2023 | 17:40

Жилой комплекс «Созвездие» в Спутнике создается для людей, которые чувствуют красоту и любят ею наслаждаться.

В квартирах с видом на лес и озеро - полностью стеклянные стены. В дизайнерских холлах создана космическая атмосфера.

Двор наполнен необычными арт-объектами и оснащен подсветкой, которая сделает любой вечер немного волшебным.

Квартиры со свободной планировкой станут лучшим выбором для творческих людей с интересными задумками.

Ждать завершения строительства не придется, ключи выдадут сразу после оформления всех документов.

Телефон офиса продаж 28-28-20 (или *2820, звонок с мобильного бесплатный). Застройщики ЖК «Созвездие» - ООО «СЗ «Созвездие», ООО «СЗ «Термодом-инвест» и ООО «СЗ «Строймашкапитал», проектные декларации на https://наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.