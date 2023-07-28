Погода в пятницу: палящее солнце и порывистый ветер

28.07.2023 | 07:00

В пятницу, 28 июля, в Пензенской области вновь прогнозируется желтый уровень погодной опасности, как и в предыдущие два дня.

«Днем по всей территории ожидается +31...+36 °C, местами порывы юго-восточного ветра 15-18 м/с/», - предупредили в главном региональном управлении МЧС.

В ведомстве напомнили, что в жару следует носить светлую легкую одежду с открытым воротником, пользоваться головным убором, защищать кожу от прямых солнечных лучей и пить большое количество жидкости (но не алкоголь и не газированные напитки).

При порывах ветра не следует без необходимости покидать помещения. На улице же следует укрыться в подземном переходе или подъезде здания. Нельзя стоять у стен домов, чтобы не угодить под упавшие кровельные материалы. В такой же степени опасны рекламные щиты, павильоны на остановках транспорта, деревья.

«Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам», - предупредили в пресс-службе.

Ранее синоптики предупредили, что в ряде регионов России 28 и 29 июля ожидается +36…+37 °C. Другие области, напротив, затопит ливнями.