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Общество

Пензенец: Строители вредят автомобилистам при перевозке щебня

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Неаккуратные строители создают помехи и наносят ущерб пензенским автомобилистам. Так считает горожанин Павел М. Свое возмущение он высказал в группе губернатора во «ВКонтакте».

«Обратите уже внимание, как перевозят песок, щебень, землю!!! Машины стоят по миллиону... Почему не штрафуют сотрудники ДПС?!! Также бетономешалки разливают раствор на проезжей части!!! Колеса со стройки водители не моют от слова «совсем» в Первомайском районе!» - написал мужчина.

Представитель городской администрации заверил его, что на территории Первомайского района проводится мониторинг строительных площадок в части соблюдения правил благоустройства.

Последний рейд по объектам проводился 19 июля. Тогда проверили рабочих на улицах Богданова, Куйбышева, Мира, Попова, Высокой, Зеленодольской, Терновского, Калинина, в проезде Свердлова.

«По итогу выездного мероприятия с руководителями и представителями строительных организаций проведена встреча, на которой ответственным лицам напомнили о необходимости соблюдения правил благоустройства и поддержания в удовлетворительном состоянии прилегающей территории, использования мойки для колес при выезде с площадок с целью предотвращения загрязнения дорог и устранения выявленных в ходе рейда недостатков в кратчайшие сроки», - говорится в ответе.

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