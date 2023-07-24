В Пензе определили судьбу ларька у особняка на ул. Кирова

24.07.2023 | 11:42

Нелепую конструкцию, как бы прилепившуюся к памятнику регионального значения на улице Кирова, 49, должны убрать. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщил министр по охране памятников истории и культуры Александр Понякин.

«Назначение этого киоска нам неизвестно, нас это и не интересует. Он расположен в границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», - рассказал чиновник.

Он напомнил, что режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в данной зоне запрещают размещение киосков и павильонов.

«Собственником здания и земельного участка является одно лицо, ему направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Это лицо обязано убрать конструкцию», - пояснил Александр Понякин.

Он уточнил, что предостережение носит информационный характер. «Если лицо не отреагирует, мы будем обращаться в судебные органы», - заключил министр.

Двухэтажному дому на улице Кирова, 49, около полутора сотен лет. Когда-то он принадлежал богатой купчихе Елизавете Солнышкиной. Многие пензенцы сочли, что черно-серый ларек вблизи слишком выделяется на фоне старинного особняка и вообще не вписывается в облик центральной части города.

«Почему дали разрешение рядом с этим зданием поставить ларек?! Неужели центр города надо гадить такими постройками?» - возмутился ранее один из читателей портала PenzaInform.ru.

Повлиять на облик дома купчихи решились не впервые. В 2021 году пензенцы заметили, что здание будто начало расти ввысь - постройка едва не обрела еще один этаж, третий. Однако работы были остановлены.