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Общество

Пензенцы уверены в грядущей ликвидации Арбековского рынка

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Возможно, Ближнее Арбеково в скором времени ждут изменения. Местные жители уверены: в планах администрации - ликвидация Арбековского рынка.

К такому выводу они пришли, обнаружив в Сети положительное заключение экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий на объект по адресу: пр. Строителей, 21а. Горожане стали распространять эти данные в Telegram.

Еще одно доказательство грядущих изменений - буровая установка на фото 2022 г. для отбора проб грунта. «Если присмотреться, они гильзу запихивают, потом образец вытаскивают и

пакуют для лаборатории. Это комплекс геологических испытаний для проектирования фундамента», - отметил один из горожан.

Вся эта информация появилась в том числе в чате Октябрьского района, созданном администрацией для общения с жителями.

Тему прокомментировал глава администрации Артем Садовов. На прямой вопрос о судьбе рынка он не ответил, но повод для размышлений горожанам предоставил.

«В четверг (27 июля. - Прим. ред.) запланировано [совещание] в администрации города Пензы с собственником данного земельного участка и организатором рынка. После совещания доведем до жителей района подробную информацию», - написал он в чате.

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Источник — фото t.me/Oktadm58
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