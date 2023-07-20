Зареченцы смогут проходить курс химиотерапии в родном городе

20.07.2023 | 13:55

В Заречном ожидают трудоустройства шести врачей по трем специальностям. Об этом сообщает портал zarpressa.ru со ссылкой на начальника МСЧ-59 Андрея Капустина.

По его словам, в этом году в медсанчасть должны трудоустроиться два гинеколога, два терапевта и два онколога.

«С приходом онкологов мы планируем организовать в Заречном центр амбулаторной онкологической помощи. Сейчас ведем работу по созданию дневного стационара онкологического профиля, на базе которого собираемся проводить химиотерапию», - сообщил Капустин.

По его словам, пока зареченцы вынуждены ездить в областной онкологический диспансер. Но как только в закрытом городе появятся два молодых онколога, один из которых специализируется на химиотерапии, процедура будет проводиться и в Заречном.

«Чтобы обеспечить Заречный медкадрами, мы предлагаем врачам, которые переезжают в наш город, единовременную стимулирующую выплату в размере 1 млн рублей и обеспечение жильем», - отметил начальник МСЧ-59.