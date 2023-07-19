Подрядчик не уложился в срок с капремонтом школы в Колдаисе

Прокурор Шемышейского района выяснил, что сроки проведения ремонта в школе с. Колдаис нарушены.
Работы по муниципальному контракту на капитальный ремонт здания и инженерных сетей, заключенному с ООО «А-Строй», должны были быть выполнены до 15 июля. Однако на 17 июля еще не заменили оконные конструкции, внутренние двери и не провели ремонт систем водоснабжения и отопления, внутренней системы электроснабжения, АПС, канализации и отделку.
Все это прокурор выяснил в ходе личного выезда в школу.
По результатам осмотра подрядной организации было внесено представление с целью понуждения ее к должному исполнению обязательств по контракту.
«Кроме того, внесено представление начальнику управления образования администрации Шемышейского района в связи с установлением прокурором факта ненадлежащего контроля руководства школы за деятельностью подрядной организации», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Также объявлено предостережение директору школы с. Наскафтым (ее филиалом является школа в Колдаисе) - с целью исключить возможность несвоевременной приемки образовательной организации к новому учебному году.
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