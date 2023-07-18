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Общество

Горводоканал восстановил 85% мест разрытий на дорогах с начала года

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«РКС-Пенза» продолжает устранять разрытия, восстанавливать асфальтовое покрытие и благоустраивать территории в местах проведения аварийных и ремонтных работ.

По состоянию на середину июля на магистральных дорогах завершены работы по 75 адресам из 81. На внутриквартальных дорогах и тротуарах - на 168 участках из 205.

«Работы выполняются с помощью трех подрядных организаций и бригады Горводоканала. В приоритете самые оживленные и важные места города - проезжие части с интенсивным движением транспорта, а также внутридворовые территории», - рассказал технический директор «РКС-Пенза» Алексей Ефремов.

После асфальтировки специалисты «РКС-Пенза» проверяют качество выполнения работ подрядчиком. В случае несоответствия ГОСТам или возникновения дефектов дорожного покрытия составляется акт и подрядные организации выполняют благоустройство на данных участках повторно.

«Провалы и просадки образуются в результате естественной усадки песка и щебня - где-то не утрамбовали, не пролили. «РКС-Пенза» ведет надзор за работами по восстановлению асфальтового покрытия и благоустройству, но, к сожалению, подобные ситуации случаются. При этом предприятие сохраняет гарантийные обязательства по просадкам и провалам и восстанавливает их за счет собственных средств», - добавил Алексей Ефремов.

Также горожан беспокоят ситуации, когда разрытия ведутся в местах, где недавно был уложен новый асфальт, но аварийные порывы на сетях водоснабжения и водоотведения невозможно предугадать.

«Износ коммуникаций высок, и зачастую они проложены в грунте под телом дороги. При производстве работ по замене асфальтового покрытия на этих дорогах используется тяжелая техника: виброкатки, самосвалы, асфальтоукладчики, в результате чего происходят подвижки грунта и, как следствие, утечки. К сожалению, в абсолютном большинстве случаев устранить аварийную ситуацию без разрытия не представляется возможным», - пояснил технический директор «РКС-Пенза».

Асфальтирование проезжей части, тротуаров, ремонт колодцев ведется подрядными организациями и Горводоканалом ежедневно и продлится до наступления неблагоприятных для укладки асфальта погодных условий.

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