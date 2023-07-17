В Кузнецке в очередной раз продлили срок отключения горячей воды

17.07.2023 | 14:39

В понедельник, 17 июля, в домах жителей Кузнецка не появилась горячая вода, хотя именно в этот день ее обещали вернуть.

Теперь к растопке ТЭЦ и возобновлению подачи горячего водоснабжения планируют приступить 1 августа.

Как пояснили в МКП «Теплосеть», только сейчас завершился капитальный ремонт ротора (части турбины) в Калуге. Его привезут на Кузнецкую ТЭЦ 19 июля.

С 20 июля начнут устанавливать подшипники и ротор в корпус турбины.

Подачу горячей воды в Кузнецке остановили 19 июня. В качестве причин указывали капитальный ремонт турбины и магистрального участка трубопровода на улице Рабочей. Первоначально воду планировали вернуть 3 июля, однако ресурсники оговаривались: ремонт может продлиться дольше, чем намечено. Так и случилось, и срок уже переносили на 17 июля. Но не уложились и в этот раз.