В выходные в Пензенской области ожидается осенняя погода

15.07.2023 | 09:30

В Пензенской области суббота и воскресенье, 15 и 16 июля, будут такими же по-осеннему прохладными, как и прошедшие будни.

Согласно прогнозу пензенского гидрометеоцентра, в субботу отправившимся на прогулку жителям области нужно приготовиться к дождю. Местами вероятны ливни.

Осадки ожидаются в течение всего дня, даже ночью. Ветер северный, умеренный. Днем термометр покажет +18...+21, вечером +15...+18 градусов.

В воскресенье обещают пасмурную погоду и тот же умеренный северный ветер.

Температура утром составит +15...+19 градусов, днем потеплеет до +21...+23, вечером столбик термометра опустится до +17.

Синоптики обрадовали тех, кто плохо переносит жару. Вероятно, на предстоящей неделе в область она не вернется.