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Общество

В Пензе вспышку кори сравнили с пандемией коронавируса

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Вспышка кори в Пензенской области, безусловно, отличается от пандемии коронавируса, но может оказать похожее негативное влияние на социальную сферу.

Это связано с высокой заразностью кори, пояснила замминистра здравоохранения Марина Воробьева во время прямого эфира, организованного ЦУРом в четверг, 13 июля.

Она напомнила, что после контакта с заболевшим человек сам становится заразным за два дня до любых клинических проявлений, и привела в пример продавщицу магазина: за эти два дня она обслуживает множество покупателей, те приходят домой, разносят заразу среди близких и, возможно, гостей, прибывших из других населенных пунктов или даже регионов.

Результат - заболевание распространяется в геометрической прогрессии.

«У ковида была достаточно большая летальность, еще это была и новая инфекция вдобавок ко всему. Корь к таким заболеваниям не относится, но к чему может привести вспышка: люди уйдут на больничные, у нас могут встать хлебозаводы, у нас могут встать все паровозы в конце концов, общественный транспорт - вот что опасно!» - подчеркнула Марина Воробьева.

Аналогичная ситуация в регионе наблюдалась во время пандемии коронавируса: люди болели как семьями, так и целыми рабочими коллективами, массовые мероприятия пришлось запретить, общепит закрыть.

Коронавирус развивался волнообразно и видоизменялся. Заболеваемость корью, по оценке минздрава, сейчас находится на пике первой волны.

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