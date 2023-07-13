В Пензе вспышку кори сравнили с пандемией коронавируса

13.07.2023 | 22:00

Вспышка кори в Пензенской области, безусловно, отличается от пандемии коронавируса, но может оказать похожее негативное влияние на социальную сферу.

Это связано с высокой заразностью кори, пояснила замминистра здравоохранения Марина Воробьева во время прямого эфира, организованного ЦУРом в четверг, 13 июля.

Она напомнила, что после контакта с заболевшим человек сам становится заразным за два дня до любых клинических проявлений, и привела в пример продавщицу магазина: за эти два дня она обслуживает множество покупателей, те приходят домой, разносят заразу среди близких и, возможно, гостей, прибывших из других населенных пунктов или даже регионов.

Результат - заболевание распространяется в геометрической прогрессии.

«У ковида была достаточно большая летальность, еще это была и новая инфекция вдобавок ко всему. Корь к таким заболеваниям не относится, но к чему может привести вспышка: люди уйдут на больничные, у нас могут встать хлебозаводы, у нас могут встать все паровозы в конце концов, общественный транспорт - вот что опасно!» - подчеркнула Марина Воробьева.

Аналогичная ситуация в регионе наблюдалась во время пандемии коронавируса: люди болели как семьями, так и целыми рабочими коллективами, массовые мероприятия пришлось запретить, общепит закрыть.

Коронавирус развивался волнообразно и видоизменялся. Заболеваемость корью, по оценке минздрава, сейчас находится на пике первой волны.