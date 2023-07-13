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Общество

На ул. Московской вскроют плитку от «Арбата» до площади Ленина

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В Пензе продолжается ремонт тепловых сетей на улице Московской. Сейчас работы завершаются на участке от улицы Максима Горького до Кураева, затем специалисты вскроют плитку в нескольких местах от ТЦ «Арбат» до площади Ленина.

О ходе ремонта рассказали в пресс-службе мэрии города.

Во время реконструкции сетей рабочие столкнулись с трудностями. Например, они вскрыли несколько тепловых камер и обнаружили, что трубы лежат не в проектном положении. Также им постоянно приходится откачивать грунтовые и дождевые воды.

Восстановление благоустройства в районе Фонтанной площади и ТЦ «Высшая лига» начнется с 17 июля. Закончить хотят к середине августа.

17-го числа рабочие перейдут к следующему участку: вскроют три тепловые камеры, которые расположены между ТЦ «Арбат» и главной площадью города. Их разделяют 12-15 метров.

Чтобы не отстать от графика, подрядчика попросили увеличить количество рабочих на объектах.

В администрации Пензы отметили, что ремонт сетей не мешает прогулкам и не затрагивает тротуары. Плитку демонтируют только в местах тепловых камер.

«Всего на улице Московской 14 тепловых камер, расположенных от здания администрации Железнодорожного района до ТРЦ «Высшая лига». В настоящее время реконструкция ведется на 4 из них», - пояснили в мэрии.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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