Названы травмы и болезни, с которыми не возьмут служить по контракту

12.07.2023 | 15:37

В среду, 12 июля, Минобороны РФ предложило утвердить список заболеваний, с которыми нельзя будет служить по контракту в рядах ВС РФ.

Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Всего в перечне 26 заболеваний. Граждане, у которых их диагностировали, не могут быть приняты на службу по контракту в период мобилизации, военного положения или в военное время.

В списке:

- ВИЧ;

- гепатит В и С;

- все формы туберкулеза органов дыхания без выделения микобактерий туберкулеза и распада, большие остаточные изменения легких и плевры, сопровождающиеся дыхательной недостаточностью II степени, последствия хирургического лечения туберкулеза органов дыхания, сопровождающиеся дыхательной недостаточностью II степени;

- активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей ‎и суставов, мочеполовых органов и другой внегрудной локализации;

- злокачественные медленно прогрессирующие новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей с умеренным нарушением функций или редкими обострениями;

- сахарный диабет I типа;

- психические расстройства и расстройства поведения на фоне употребления психоактивных веществ;

- эпилепсия с редкими эпилептическими приступами с частотой менее пяти раз в год;

- инсульты и их последствия с незначительным нарушением функций, частые преходящие нарушения мозгового кровообращения, дисциркуляторная энцефалопатия II стадии;

- последствия поражений центральной нервной системы с парезом, умеренно ограничивающим функцию конечности, умеренно выраженными стойкими когнитивными нарушениями или умеренно выраженными мозжечковыми расстройствами;

- заболевания и последствия повреждений периферических нервов и сплетений, при которых умеренно расстраивается основная функция конечности;

- острота зрения одного глаза 0,09 и ниже или его слепота при остроте зрения другого глаза 0,4 и выше, а также отсутствие глазного яблока при остроте зрения другого глаза 0,4 и выше или острота зрения одного глаза 0,3 при остроте зрения другого глаза ‎от 0,3 до 0,1;

- заболевания сердца, сопровождающиеся сердечной недостаточностью III функционального класса;

- гипертоническая болезнь II стадии с артериальной гипертензией II степени при наличии церебральных расстройств (гипертонические церебральные кризы, транзиторные ишемические атаки или дисциркуляторная энцефалопатия II стадии с двигательными, чувствительными, речевыми, мозжечковыми, вестибулярными ‎и другими расстройствами);

- врожденные аномалии органов дыхания, хронические заболевания, последствия ранений, травм и операций бронхолегочного аппарата и плевры с дыхательной недостаточностью II степени;

- болезни и повреждения гортани, шейного отдела трахеи ‎с дыхательной недостаточностью II степени;

- бронхиальная астма средней степени тяжести;

- среднетяжелые формы хронических неспецифических язвенных колитов и энтеритов;

- последствия ранений, травм и выполненных из-за них операций: отсутствие желудка после его удаления, отсутствие тонкой (не менее 1 м) или толстой (не менее 20 см) кишки, наложения желудочно-кишечного соустья с редкими проявлениями демпинг-синдрома (неустойчивый стул, нарушение питания); отсутствие почки при нормальной функции оставшейся почки;

- состояние после удаления доли печени или части поджелудочной железы из-за ранения или травмы;

- последствия травм (глубоких ожогов) кожи и подкожной клетчатки, умеренно ограничивающие движения в суставах или значительно затрудняющие ношение военной формы одежды, обуви или снаряжения, неизъязвляющиеся келоидные, гипертрофические и атрофические рубцы, а также рубцы, обезображивающие лицо, при неудовлетворительных результатах лечения или отказе от него;

- отсутствие конечности до уровня верхней трети плеча или бедра;

- отсутствие одной кисти на уровне пястных костей или кистевого сустава;

- отсутствие на одной кисти: трех пальцев на уровне пястно-фаланговых суставов или пальцев на уровне дистальных концов основных фаланг; первого и второго пальцев на уровне пястно-фаланговых суставов; первого пальца на уровне межфалангового сустава и второго-пятого пальцев на уровне дистальных концов средних фаланг; первых пальцев на уровне пястно-фаланговых суставов на обеих кистях;

- посттравматические и послеоперационные дефекты костей черепа менее 40 кв. см, замещенные пластическим материалом;

- последствия огнестрельных переломов длинных костей ‎с умеренным нарушением функции конечности: остеомиелит; ложный сустав; осевое укорочение руки или ноги от 5 до 8 см включительно.

Как гласит пояснительная записка к проекту приказа, перечень заболеваний необходим для реализации закона, который вступил в силу 24 июня этого года. Он позволяет гражданам, имеющим судимость, проходить службу по контракту.