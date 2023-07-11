Пензенцы присоединятся к празднику в честь апостолов Петра и Павла

11.07.2023 | 13:48

В Пензе готовятся к торжествам по случаю дня апостолов Петра и Павла, которые распространяли христианскую веру в древние времена.

Богослужения, посвященные этому празднику, возглавит митрополит Серафим, на них приглашают всех желающих.

Во вторник, 11 июля, в Петропавловском храме на улице Рахманинова, 53, состоится всенощное бдение. Оно начнется в 17:00 и продлится примерно 2,5-3 часа.

12-го числа там же в 7:00 начнется Божественная литургия, которая окончится приблизительно в 9:00-9:30, уточнили в информационном отделе Пензенской епархии.

В прошлом году в этот день под колокольный звон и с молитвой священнослужители и православные христиане отправились в крестный ход вокруг Петропавловского храма Пензы. Во время шествия митрополит Серафим окроплял святой водой стены церкви и всех прихожан.