Общество

Пензенцы отметили день памяти апостолов Петра и Павла

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Под колокольный звон и с молитвой священнослужители и православные христиане отправились в крестный ход вокруг Петропавловского храма Пензы. Во время шествия митрополит Серафим окроплял святой водой стены церкви и всех прихожан.

После крестного хода пензенцы вернулись в храм, возобновилась торжественная служба. Верующие отмечали день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла, которые распространяли веру в Господа в древние времена. Молясь, горожане просили о разном.

«Церковь работала, чтобы у нас все было, все к Богу и только с Богом», - отметила прихожанка Антонина Паньженская.

«О детях. Здоровья, благополучия, мира на земле, чистого неба - об этом надо просить их», - рассказала прихожанка Наталья Костина.

Уходя домой, многие пензенцы спешили босиком пройтись по дорожке из свежей травы и цветов. Ее сделали специально к празднику ранним утром перед началом службы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

Всё хороводы водят.

Гость||

Церковь работала, чтобы у нас все было, все к Богу и только с Богом», - отметила прихожанка Антонина Паньженская.

Сама хоть поняла,что сказала?

Гость||

Для чего сима в таку жару на себя ковёр напялил, кто знат??

Имя: Гость
Комментарий:

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