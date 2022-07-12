Пензенцы отметили день памяти апостолов Петра и Павла

12.07.2022 | 19:28

Под колокольный звон и с молитвой священнослужители и православные христиане отправились в крестный ход вокруг Петропавловского храма Пензы. Во время шествия митрополит Серафим окроплял святой водой стены церкви и всех прихожан.

После крестного хода пензенцы вернулись в храм, возобновилась торжественная служба. Верующие отмечали день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла, которые распространяли веру в Господа в древние времена. Молясь, горожане просили о разном.

«Церковь работала, чтобы у нас все было, все к Богу и только с Богом», - отметила прихожанка Антонина Паньженская.

«О детях. Здоровья, благополучия, мира на земле, чистого неба - об этом надо просить их», - рассказала прихожанка Наталья Костина.

Уходя домой, многие пензенцы спешили босиком пройтись по дорожке из свежей травы и цветов. Ее сделали специально к празднику ранним утром перед началом службы.