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Общество

Правила пребывания родителей с детьми в больницах хотят изменить

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Родителям и опекунам детей до 8 лет хотят предоставить право бесплатного получения спального места и питания в стационарах, где ребята проходят лечение.

Сейчас бесплатную койку и питание предлагают лишь родителям малышей до 4 лет, в остальных случаях - только при наличии медицинских показаний.

Законопроект уже внесен в Госдуму РФ, пишет «Парламентская газета».

В пояснительной записке к документу указывается, что в большинстве случаев родители вынуждены находиться в медучреждении вместе с детьми младше 8 лет и оплачивать это. Причина заключается в том, что действующая в стране система пребывания ребят в больницах предусматривает именно такой подход: взрослые контролируют, чтобы маленькие пациенты своевременно проходили процедуры и принимали лекарства. Самостоятельно дети не могут справиться.

Известно, что с 1 января этого года вступил в силу закон, который позволяет близким родственникам, родителям, опекунам детей-инвалидов бесплатно находиться с ними в стационаре вне зависимости от возраста пациента.

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