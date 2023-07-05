Тысячи пензенцев на сутки отключат от водоснабжения

05.07.2023 | 09:51

В четверг, 6 июля, часть Пензы на сутки останется без воды. Ее отключат в 8:00.

Воды не будет на улицах Мира, Попова, Пацаева, Ленинградской, Захарова, Громова, в 1-м, 2-м проездах Громова, на Беговой, Малой Радищевской, Прогулочной, Бекешской, в 1-м, 2-м проездах Объединенных, на ул. Зеленый Овраг, Угловой, Дарвина, Весенней, Проломной, Карпинского (частный сектор), Аминевка, Мотоциклетной и в проездах, в переулке Мотоциклетном, на ул. Тимирязева и в проездах, в переулке Тимирязева, на Громова, в 6-м, 7-м проездах Громова, на ул. Совхоз-Техникум, Военный Городок.

Подачу ресурса ограничат на основании обращения ООО «Караван-24» - будут проводиться работы по технологическому присоединению к централизованной системе холодного водоснабжения нового торгового центра на улице Мира, 60.

Как сообщили в мэрии, на период отключения организуют подвоз технической воды в социально значимые объекты и по заявкам управляющих компаний.

Вода снова появится в домах пензенцев в 8:00 пятницы, 7 июля.