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Общество

Специалисты объяснили, что делать при взломе аккаунта на госуслугах

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Мошенники нередко получают доступ к личному кабинету жертвы на сайте госуслуг. Это может привести к потере денег и другой чувствительной информации.

Так, в Заречном за неделю от действий хакеров пострадали три местных жителя. Двое из них сами предоставили злоумышленникам доступ в кабинет.

«Незадолго до произошедшего 55-летняя женщина и 51-летний мужчина обращались в МФЦ за государственными услугами и ждали ответа. Поэтому, когда им позвонили неизвестные, представились сотрудниками этой организации и попросили назвать код из СМС для получения информации, зареченцы ничего не заподозрили. Они назвали заветные цифры. Через пару минут их аккаунты на портале госуслуг заблокировали. Пострадавшие обратились в полицию», - пишет портал «Заречье сегодня».

Третий горожанин никому не сообщал код, а просто зашел на портал и обнаружил, что в аккаунте орудовали мошенники и привязали его к другому номеру телефона.

Эксперты Роскачества рассказали, что делать, если учетную запись на госуслугах взломали.

Первый совет: действовать максимально быстро, чтобы злоумышленники не успели воспользоваться данными.

Важно восстановить доступ к личному кабинету. Если паспортные данные совпадают с теми, что имеются в банке, то сделать это можно через онлайн-банк. Для этого необходимо перейти на сайт или в приложение банка, повторно пройти процесс регистрации и получить новый пароль для входа на госуслуги.

Если паспортные данные в личном кабинете не совпадают с теми, что имеются в банке, то придется обратиться в МФЦ. С собой нужно взять паспорт и СНИЛС. Сотрудник проверит документы и спросит номер телефона или адрес электронной почты для получения одноразового пароля. После восстановления доступа к аккаунту пароль требуется сменить на постоянный.

Если получилось быстро заметить взлом, то есть шанс, что мошенники не успели воспользоваться данными. Но в некоторых случаях пользователь узнает о преступлении не сразу. Тогда пострадавшим стоит проверить, не оформлен ли на их имя кредит.

«В разделе «Безопасность» личного кабинета перейдите на вкладку «Действия в системе», чтобы посмотреть, были ли какие-то изменения в «учетке» и была ли она использована. Напишите заявление в полицию, где укажите известные вам детали о взломе», - посоветовали в Роскачестве.

Если к мошенникам попали паспортные данные, то нужно заменить документ, обратившись в паспортный стол МВД.

Специалисты напомнили, что с 1 октября этого года на сайте госуслуг станет обязательной двухфакторная аутентификация. Без нее не получится зайти на портал.

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