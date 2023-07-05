Пензенцы могут узнать о наличии вакцины от кори по телефону

05.07.2023 | 16:35

У пензенцев появилась возможность узнать о наличии вакцины против кори. Для этого нужно позвонить по номеру горячей линии городской поликлиники 8 (902) 342 63-00.

По словам специалистов регионального минздрава, в ближайшее время ожидается новая поставка.

В 15:30 среды, 5 июля, на горячей линии сообщили, что вакцина есть во всех медучреждениях города.

Взрослые могут получить прививку бесплатно, если не болели корью и не имеют двух документально подтвержденных вакцинаций от нее до 35 лет.

«А также по эпидемическим показаниям, контактные лица без ограничения возраста из очагов заболевания, ранее не болевшие, непривитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против кори или однократно привитые, старше 6 лет», - говорится на сайте министерства здравоохранения.

Пройти вакцинацию в рамках Национального календаря прививок можно в поликлинике по месту прикрепления.