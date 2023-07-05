От 497 до 5 140 г: в перинатальном центре рассказали о новых пензенцах

05.07.2023 | 11:35

За первую половину 2023 года в пензенском перинатальном центре родилось 1 825 малышей, сообщили в областном министерстве здравоохранения.

«Это почти на 10 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - отметила заместитель главврача перинатального центра Ольга Иванова.

Как обычно, мальчиков родилось чуть больше - 927. Девочек - 898.

«Количество двоен было 55, что опять же больше почти на 13%, чем в прошлом году», - добавила Ольга Иванова.

Также в перинатальном центре зафиксировали наименьший и наибольший вес при рождении в первом полугодии 2023-го. В обоих случаях это были девочки: 497 г и 5 140 г соответственно.

Ранее жительница Пензы в соцсети «ВКонтакте» задала вопрос о знаках внимания от представителей власти новорожденным и их матерям. «Во многих городах нашей страны роженицы в роддомах получают хороший подарочный набор от губернатора. Почему в нашем городе нет такой программы?» - написала она на странице главы региона.

Ответ Ирине пришел из регионального правительства. «В Пензенской области не введена такая мера поддержки, как подарок новорожденному», - говорится в нем.