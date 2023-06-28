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Общество

Продукты с истекающим сроком годности хотят раздавать бесплатно

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Российские парламентарии предлагают отменить НДС на продукты и бутилированную воду с истекающим сроком годности, если они будут бесплатно отданы населению.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на законопроект с поправками к Налоговому кодексу РФ, подготовленный к внесению в Госдуму.

В пояснительной записке говорится, что около пятой части произведенных в РФ продуктов пропадает по различным причинам - от погодного фактора до нарушения условий хранения. Однако торговым сетям невыгодно раздавать товары гражданам, так как только с выброшенной продукции с уже истекшим сроком годности они имеют право не платить НДС.

«Законопроект направлен на исключение из списка объектов налогообложения пищевых продуктов с истекающим сроком годности, что позволит освободить их от уплаты НДС в случае безвозмездной передачи третьим лицам. Таким образом, будет одновременно решена проблема последующей переработки указанной категории товаров и их нехватки у отдельных социальных групп», - говорится в документе.

При этом из списка товаров, которые могут быть переданы населению, предлагается исключить продукты детского и диетического питания, а также алкоголь.

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