Продукты с истекающим сроком годности хотят раздавать бесплатно

28.06.2023 | 09:41

Российские парламентарии предлагают отменить НДС на продукты и бутилированную воду с истекающим сроком годности, если они будут бесплатно отданы населению.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на законопроект с поправками к Налоговому кодексу РФ, подготовленный к внесению в Госдуму.

В пояснительной записке говорится, что около пятой части произведенных в РФ продуктов пропадает по различным причинам - от погодного фактора до нарушения условий хранения. Однако торговым сетям невыгодно раздавать товары гражданам, так как только с выброшенной продукции с уже истекшим сроком годности они имеют право не платить НДС.

«Законопроект направлен на исключение из списка объектов налогообложения пищевых продуктов с истекающим сроком годности, что позволит освободить их от уплаты НДС в случае безвозмездной передачи третьим лицам. Таким образом, будет одновременно решена проблема последующей переработки указанной категории товаров и их нехватки у отдельных социальных групп», - говорится в документе.

При этом из списка товаров, которые могут быть переданы населению, предлагается исключить продукты детского и диетического питания, а также алкоголь.