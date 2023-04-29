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Общество

В пензенском музее открылась выставка работ детей войны

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Дети войны талантливы во всем. Они подготовили выставку в музее народного творчества и посвятили ее Великой Победе. Презентацию сопроводили песнями и стихами.

Проект «Дети войны» многогранен. В его рамках действует творческая мастерская, которую открыл художник-авангардист Виктор Москалец. Под его руководством создавались нестандартные полотна.

«Из бросового материала: картонки, опилки и клей. Мы занимались очень активно и увлеченно», - рассказала организатор выставки Галина Архангельская.

Выставка «Цветы войны» в музее народного творчества будет работать почти весь май. Посетителям есть чему удивиться и поучиться у жизнерадостных пензенцев, чье детство пришлось на начало 40-х.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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