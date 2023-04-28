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Общество

В Пензе торжественно наградили лучших пожарных области

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Идущие в огонь рискуют собственными жизнями, чтобы спасать людей, дома, имущество, отбивая их у разбушевавшейся стихии. Каждый день - на боевом посту. В преддверии Дня пожарной охраны в правительстве Пензенской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику. За 4 месяца 2023 года в регионе ликвидировали 1 000 возгораний.

«Спасен 51 человек. 13 февраля в Пензе на улице Терновского при пожаре в многоэтажном доме было спасено 3 человека. 20 февраля в Сердобске пожарные спасли 5 человек, в том числе ребенка. 28 марта в Кузнецке спасена семья из 3 человек, в том числе младенец», - сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

За героизм и профессионализм, проявленные при спасении жизней и ликвидации пожаров, сотрудникам МЧС были вручены ведомственные награды, благодарности губернатора и Законодательного собрания. Состоялось вручение званий среднего и старшего начальствующего состава.

«У нас самые замечательные люди, самые замечательные пожарные и спасатели. Они каждую минуту готовы выехать на любую нештатную ситуацию и спасти человеческую жизнь», - подчеркнул 1-й заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Рыжов.

Алексею Рыжову, Сергею Козлову, Александру Крылову и Валентину Морозову присвоено почетное звание «Заслуженный пожарный Пензенской области». Медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела» награжден журналист 11 канала Алексей Горелов. Ему, как и его коллегам по информационной службе, не раз доводилось бывать на местах чрезвычайных ситуаций.

«Самый запоминающийся пожар для меня был, когда горела «Засека». Мы, кстати, единственный пензенский канал, кто работал на этом ЧП, и на следующий день генерал нас похвалил за оперативность, за объективность подачи информации, но и немножко поругал, что ради красивой картинки мы, журналисты, готовы лезть в самое пламя», - рассказал Алексей Горелов.

Торжественные мероприятия, посвященные профессиональному празднику, прошли во всех подразделениях Пензенского пожарно-спасательного гарнизона.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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