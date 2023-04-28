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Общество

В Пензе большую часть бесхозяйных сетей возьмут на баланс города

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Вопрос с бесхозяйными сетями в Пензе может в скором времени решиться, рассказал депутатам глава города на сессии. Проработан вариант, как избавиться от проблем с коммуникациями, не принадлежащими никому.

«Приняли решение, что в рамках одного из муниципальных предприятий мы будем создавать компетенции по обслуживанию тех бесхозяйных сетей, которые есть на территории города, собственными силами, потому что бросить их мы не имеем права», - сообщил Александр Басенко.

По заверениям Александра Басенко, в 2023-м большую часть таких сетей примет на баланс город. В прошлом году поступило около 80 таких объектов. В будущем понятия «бесхозяйные сети» быть вообще не должно.

«Для этого мы поменяли подход в работе со строительными компаниями, которые будут напрямую передавать все построенные сети уже ресурсоснабжающим организациям», - объяснил Басенко.

К тому, как ресурсники производят вскрышные работы и обслуживают свои сети, у депутатов есть претензии. Буквально на днях председатель городской думы проехал по магистралям, на которых образовались дефекты из-за ненадлежащего содержания хозяйства.

«Почему вы раньше не заделали эти колодцы? Сейчас существует огромное количество технологий», - возмутился Владимир Мутовкин.

С тепловиками наметилась положительная тенденция по выполнению обязательств, но с теми, кто отвечает за водопровод и канализацию, приходится сложнее.

«Продолжают игнорировать требования администрации по огораживанию участков производства работ в соответствии с правилами дорожного движения, мерами безопасности. И сроки восстановления, и особенно качество восстановления разрытий не соответствуют требованиям», - рассказал глава города.

Чтобы воздействовать на производителей вскрышных работ, в кодекс Пензенской области об административных правонарушениях были внесены дополнения. В разы выросли размеры штрафов.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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