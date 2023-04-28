Стало известно, планируют ли в Пензе отменять парад на 9 Мая

28.04.2023 | 15:55

После отмены шествия «Бессмертного полка» многие пензенцы переживали, что 9 Мая не состоится и анонсированный ранее парад у Монумента воинской и трудовой славы.

Однако отказываться от зрелищного мероприятия никто не собирается. Об этом стало известно на пресс-конференции в администрации города в пятницу, 28 апреля.

Как и прежде, планируется, что парад начнется после благодарственного молебна в часовне Михаила Архангела, который назначен на 9:30.

В 10:00 состоится торжественное прохождение маршем курсантов филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени А. В. Хрулева.

В параде также примут участие сотрудники ГУ МЧС, УФСИН, представители молодежных отрядов «Юнармия» и «Тигр», учащиеся кадетской школы № 46 имени генерала Слепцова. Парадные коробки пройдут с оружием времен Великой Отечественной войны и современным.

Ожидается, что в параде будет задействовано около 1 000 человек.