Стало известно, что пензенцы смогут увидеть в День Победы

10.04.2023 | 12:37

В Пензенской области программа празднования Дня Победы в 2023 году будет обширной. Перечень мероприятий обсуждался на совещании в региональном правительстве в понедельник, 10 апреля.

По словам министра культуры и туризма Сергея Бычкова, в совокупности запланировано несколько тысяч мероприятий (включая библиотечные).

Старт основным событиям будет дан 4 мая: в Большом зале филармонии покажут музыкальный спектакль по произведениям Константина Симонова. Затем эстафету подхватят все культурные учреждения.

Глава Пензы Александр Басенко уточнил, что непосредственно в областном центре в честь Дня Победы намечено провести более 150 мероприятий с предполагаемым числом участников свыше 200 000 человек.

«Основные мероприятия запланированы на период с 6 по 9 мая. За это время мы обязательно посетим всех ветеранов, которые проживают на территории города», - подчеркнул он.

Глава города сообщил, что 8 мая в социальных сетях организуют онлайн-трансляцию концерта у монумента «Селикса». Кроме того, в 18:00 пройдут концерты в скверах «Журавли» и Бессмертного полка.

9 мая в 8:00 состоится возложение венков и цветов на могилы солдат, погибших в годы войны, на Мироносицком, Митрофаньевском кладбищах.

На 9:00 намечен благодарственный молебен в часовне Михаила Архангела, на 9:30 запланировано торжественное прохождение маршем курсантов (около 1 000 человек) филиала военной академии материально-технического обеспечения.

В 10:00 состоится церемония возложения цветов к Монументу воинской и трудовой славы пензенцев. В 11:00 начнется движение «Бессмертного полка» (по опыту прошлого года будет не менее 50 000 участников). В 13:30 стартует традиционная легкоатлетическая эстафета (более 2 000 человек).

С 13:00 до 13:40 на набережной Суры у «Ростка» можно будет увидеть демонстрационные полеты воздушных судов (семи самолетов), организованные силами ДОСААФ.

В период с 18:50 до 19:00 пензенцы присоединятся к всероссийской акции «Минута молчания», которая пройдет во всех парках и скверах города.

Кульминацией праздника станет концерт на Юбилейной площади - с 17:00 до 22:00, в нем примут участие лучшие коллективы Пензы. Завершится он грандиозным салютом, который растянется на 20 минут. Его организуют со смотровой площадки на улице Мира.