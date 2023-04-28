Будущие пенсионеры смогут создавать финансовые подушки безопасности

28.04.2023 | 08:43

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому негосударственные пенсионные фонды наделяются новыми функциями для формирования долгосрочных сбережений граждан.

«Согласно документу, участие в программе будет добровольное, инструмент будет доступен для всех граждан в возрасте старше 18 лет. Первоначальные сбережения будут сформированы на основе взносов граждан, пенсионных накоплений или взносов от работодателей», - поясняет «Парламентская газета».

При этом в первые три года граждане смогут получить государственное софинансирование в объеме до 36 тысяч рублей в год, а сами средства, внесенные ими в НПФ, застрахуют на 2,8 миллиона рублей.

В случае наступления особых обстоятельств деньги можно будет получить досрочно без потери доходности, а в случае смерти гражданина сбережения унаследуют его родственники.

Сформированные в рамках программы средства могут быть использованы на оплату дорогостоящих видов лечения и образования детей, пояснили в кабмине.