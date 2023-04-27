В Пензе 9 мая участники торжеств не смогут купить спиртное

27.04.2023 | 12:12

В день празднования 9 Мая в Пензе в местах проведения праздничных мероприятий запретят продажу алкоголя и напитков в стеклянной таре.

Об этом в четверг, 27 апреля, сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на постановление от 26-го числа.

Ограничения затронут объекты розничной торговли, расположенные в непосредственной близости к местам торжеств.

К примеру, с 8:00 до 16:00 запрет будет действовать в магазинах на улицах Карпинского, Фурманова, Коммунистической, Ворошилова и проспекте Победы.

«Аналогичные ограничения и для предприятий торговли, расположенных в районе Юбилейной площади (улицы Суворова, Пушкина и Бакунина). Купить алкоголь в стеклянной таре в расположенных рядом с этой территорией магазинах нельзя будет с 14:00 до 23:00», - уточнили в пресс-службе.