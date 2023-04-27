Парковки в центре Пензы могут закрыться

27.04.2023 | 12:58

В Пензе проверят законность парковок рядом с объектами бизнеса. Речь идет об улице Московской, 3, и Максима Горького, 37.

Участки в четверг, 27 апреля, осмотрел глава Пензы Александр Басенко.

Он распорядился уточнить их границы и определить, кто собственник, сообщили в пресс-службе администрации.

Бизнесмены используют территории, прилегающие к их зданиям, в коммерческих целях организуя платный въезд. Однако, как отметил Басенко, санитарное состояние стоянок вызывает нарекания.

Пользование участками может осуществляться только на законных основаниях. Если проверка установит, что бизнесмены не имеют права размещать парковки, то администрация будет решать вопрос их дальнейшей эксплуатации.