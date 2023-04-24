Жителям ГПЗ в Пензе отключат горячую воду

24.04.2023 | 12:05

Со среды, 26 апреля, на ГПЗ в Пензе отключат горячее водоснабжение. Его не будет с 8:00, причина - проведение гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность.

В части микрорайона ресурса не будет до 17:00 (26 апреля). Речь идет о многоквартирных домах на Антонова, 2, 4а, 5, 5а, 5в, 5г, 5д, 5е, 5л, 5н, 5м, 5о, 5п, 5р, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19Б, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, и Баталина, 29.

В этот же список попали детский сад № 5 «Умка», филиал детского сада № 5 «Антошка», ФОК «Золотая шайба», школа № 77 (корпус 1), ФОК «Олимпийский» и детская поликлиника № 4 (филиал).

По другим адресам горячей воды не будет до 19:00 четверга, 27 апреля. Отключат дома на ул. Антонова, 54, 56, 58, 62, 70, 74, 76; Ангарской, 11; Зарубина, 19, 27; Измайлова, 58а (корпуса 1, 2, 3), 60, 60а, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 73, 72а, 74, 76, 79, 81, 83; Ново-Казанской, 2, 2а, 2б, 2в, 4, 4Б, 6, 6а, 6Б, 6г, 8, 8Б, 10, 14, 16, 18, 20, 22; Стадионной, 1, 2, 3, 4; Бумажников 1, 3, 14/21; Парковой, 10; Тарханова, 10, 10в, 11, 13, 15, и Фабричной, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 14.

До того же срока без горячего водоснабжения будут школа № 77 (корпус 2), детский сад № 4 «Мозаика», детский сад № 4 «Солнышко», детский сад № 57 (филиал «Матрешка»), МАУ «Детское и лечебное питание» (ул. Измайлова), ФОК «Маяк», поликлиника № 4, школа № 43, стоматологическая поликлиника № 3, детская поликлиника № 4 и ТЮЗ, сообщили в администрации Пензы.