Зареченцам объяснили непривычную температуру горячей воды

24.04.2023 | 12:36

В дома жителей Заречного из крана с горячей водой потекла холодная. В понедельник, 24 апреля, появилось объяснение этому явлению.

Его на своей странице в соцсети «ВКонтакте» дал глава закрытого города Олег Климанов.

«21 апреля в городе завершен первый этап гидравлических испытаний. В период их проведения и во время устранения протечек система подачи воды организуется по тупиковой схеме. Это значит, что воду из крана, чтобы пошла горячая, необходимо немного слить. В выходные зареченцы ощутили связанные с этим неудобства», - написал Климанов.

С 10:00 24-го числа в большинстве домов температура воды вернулась к норме, однако остаются адреса, где по-прежнему имеются проблемы. По словам главы города, это связано с порывами на сетях в результате испытаний. Их требуется устранить.

Речь идет о домах на:

- улице Строителей, 22, 24;

- улице Ленина, 31а, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43, 53;

- улице Спортивной, 1/6, 3, 3а, 5/1;

- улице Братской, 3, 5, 5а, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 18, 20, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33;

- проспекте 30-летия Победы, 4, 4а, 6/17, 9/20, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 17, 19;

- проспекте Мира, 8, 8а, 10, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18/2, 19, 21, 22, 22а, 24, 28, 30, 32, 34/2, 64, 68;

- улице Конституции СССР, 4, 6;

- улице Комсомольской, 11, 15, 17;

- улице Светлой, 32;

- улице Ахунской, 23.

«Циркуляция в этих домах будет восстановлена после устранения порывов. Обычно это происходит в течение нескольких дней», - уточнил Климанов.

Тем зареченцам, адресов которых в списке нет, а вода течет из крана по-прежнему холодная, посоветовали обратиться в управляющую компанию.