Коротко и по существу: жители региона выбирают зоны для благоустройства

24.04.2023 | 15:31

В Пензенской области активно идет онлайн-голосование, с помощью которого жители Пензы, Заречного, Кузнецка, Каменки, Сердобска, Нижнего Ломова, Никольска и Мокшана выбирают, какие общественные территории будут благоустроены в 2024 году.

Голосование в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России, стартовало 15 апреля. По состоянию на понедельник, 24-е число, участие в нем приняли более 39 тысяч человек.

Больше всего проголосовавших в областном центре - около 17 тысяч. А самый высокий процент относительно количества жителей - в Мокшане (более 13%).

На данный момент среди 47 объектов, представленных на голосование, лидируют следующие.

Пенза: Центральный парк культуры и отдыха им. В. Г. Белинского, Семейный сквер.

Заречный: Юбилейный сквер, сквер имени В. В. Демакова.

Кузнецк: пляж на Долгушинском пруду, сквер напротив здания образования.

Каменка: сквер Воинов-Интернационалистов, пешеходная зона на ул. Ворошилова.

Сердобск: пешеходная зона на ул. Мира, парк Победы на ул. Горького;

Нижний Ломов: общественная территория на ул. Сергеева.

Никольск: сквер на ул. Московской.

Мокшан: территория сезонной ярмарки.

Голосование продлится до 31 мая. Отдать свой голос можно на сайте 58.gorodsreda.ru.

Также сделать это помогут волонтеры. Около 800 человек вступили в команду и работают в общественных местах, чтобы объяснять людям, как проголосовать (для этого понадобится лишь номер телефона), и рассказывать им об объектах, среди которых можно выбрать.