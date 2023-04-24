Коротко и по существу: жители региона выбирают зоны для благоустройства

В Пензенской области активно идет онлайн-голосование, с помощью которого жители Пензы, Заречного, Кузнецка, Каменки, Сердобска, Нижнего Ломова, Никольска и Мокшана выбирают, какие общественные территории будут благоустроены в 2024 году.
Голосование в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России, стартовало 15 апреля. По состоянию на понедельник, 24-е число, участие в нем приняли более 39 тысяч человек.
Больше всего проголосовавших в областном центре - около 17 тысяч. А самый высокий процент относительно количества жителей - в Мокшане (более 13%).
На данный момент среди 47 объектов, представленных на голосование, лидируют следующие.
Пенза: Центральный парк культуры и отдыха им. В. Г. Белинского, Семейный сквер.
Заречный: Юбилейный сквер, сквер имени В. В. Демакова.
Кузнецк: пляж на Долгушинском пруду, сквер напротив здания образования.
Каменка: сквер Воинов-Интернационалистов, пешеходная зона на ул. Ворошилова.
Сердобск: пешеходная зона на ул. Мира, парк Победы на ул. Горького;
Нижний Ломов: общественная территория на ул. Сергеева.
Никольск: сквер на ул. Московской.
Мокшан: территория сезонной ярмарки.
Голосование продлится до 31 мая. Отдать свой голос можно на сайте 58.gorodsreda.ru.
Также сделать это помогут волонтеры. Около 800 человек вступили в команду и работают в общественных местах, чтобы объяснять людям, как проголосовать (для этого понадобится лишь номер телефона), и рассказывать им об объектах, среди которых можно выбрать.
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